الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط تهريب 125 ألف قرص مخدر والقبض على مهربي الإمفيتامين في عسير وجازان

عسير
احباط حاولة تهريب
أ أ

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (124050) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


في محافظة أبو عريش بجازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


وسائل التبليغ عن المهربين

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

أهم 10
11:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

أهم 10.. سبب غزارة الأمطار بالمملكة وتبرعات إغاثة فلسطين وشروط القبول بالكليات العسكرية

العاصفة
11:12 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

"سياران" تضرب أوروبا.. تودي بحياة 16 تصيب العشرات

مركز الملك سلمان للإغاثة
11:04 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

توضيحات مهمة من "سلمان للإغاثة" حول التبرعات لحملة إغاثة الفلسطينيين

ق657 4
10:55 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك

اقرأ أيضا

تنبيه من قوى حول كيفية نقل الكفالة مع تأخير الرواتب

رقابة مشددة.. 5 أهداف للوقاية من آفة سوسة النخیل الحمراء

مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة

عمالقة التكنولوجيا يحصدون أرباحاً ضخمة بعد انتكاسة 2022

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بطرق شمال مكة؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمطار مكة 5:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

مكة المكرمة تسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ 61.4 ملمتراً

امطار عسير 3:09 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

إنذار أحمر .. تحذير من الوطني للأرصاد: سحب رعدية على هذه المناطق

الداخلية 1:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

بينهم 7684 امرأة.. الداخلية تعلن عن ضبط 16790 مخالفًا

8978و7 8:30 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الأمن العام يشارك في توعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

اقرأ أيضا

الدفاع-المدني
9:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مطر غزير.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي تبوك إلى توخي الحيطة والحذر

هخ فغ
8:51 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شاهد البرق والرعد.. أمطار ليلية غزيرة على جدة ومكة

download
8:30 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عشرات الضحايا.. طائرات الاحتلال تقصف أكبر مستشفيات قطاع غزة

7867 7
8:05 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بسبب الأمطار والسيول.. تحذيرات بخصوص عدادات الكهرباء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

أهم 10.. سبب غزارة الأمطار بالمملكة وتبرعات إغاثة فلسطين وشروط القبول بالكليات العسكرية

3533343
10:18 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة

’آيباد
9:02 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟

العالم في أسبوع - صغيرة
8:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. مواعيد امتحانات الطلاب وشروط جديدة للقبول بالكليات العسكرية

الكليات العسكرية
7:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. 17 عامًا حد أدنى.. تعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية

حساب المواطن
6:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟