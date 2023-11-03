إحباط تهريب 125 ألف قرص مخدر والقبض على مهربي الإمفيتامين في عسير وجازان

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أحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (124050) قرصًا
خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في محافظة
أبو عريش بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
في محافظة أبو
عريش بجازان
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما
يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج
المخدرات.
وسائل التبليغ
عن المهربين
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.