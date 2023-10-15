الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار أحمر .. تحذير من الوطني للأرصاد: سحب رعدية على هذه المناطق

امطار عسير
منطقة عسير
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد إنذاراً باللون الأحمر، على منطقي عسير وجازان.
وقال أن السحب الركامية الرعدية تبدأ بالتكون على مرتفعات منطقتي عسير وجازان، ويزداد تكونها خلال الساعات القادمة لتؤثر على السهول الساحلية.اضافة اعلان


أمطار متوسطة إلى عزيزة

وتمتد هذه السحب الرعدية حتى السواحل يصحبها ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وقال المركز: نأمل أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية نظرا لخطورة السيول والسيول المنقولة، ومتابعة الجهات المعنية في مثل هذه الحلات.


طقس اليوم

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة، حيث توقع هطول أمطار سقوط أمطار.
وأوضح أن تلك الحالة يصاحبها رياح وتدني في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبحسب المركز ، تبدأ تلك الحالة في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأحد.


رياح شديدة على المحافظات الساحلية

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.
وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات البدع، وحقل, وضباء، ونيوم شرما، ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.


أمطار غزيرة على الباحة:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, على مدينة الباحة، ومحافظات المخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

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