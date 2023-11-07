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إحباط تهريب مخدرات في عسير والقصيم وضبط 6 متهمين

مكافحة المخدرات
أرشيفية
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 123 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.اضافة اعلان
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة القصيم

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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