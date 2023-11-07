إحباط تهريب مخدرات في عسير والقصيم وضبط 6 متهمين

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 123 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. اضافة اعلان

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





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