مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مواد مخدرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
التعاون مع الأمن وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي وقت سابق، اختتمت وزارة الداخلية، معرضها المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
أهم أهداف وتوصيات المؤتمروأوضحت أن المؤتمر تم تنظيمه لتعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية في حملة "وطن بلا مخالف"، وذلك في مجمع العرب مول بمحافظة جدةـ حيث تم استعراض الآتي:
1 - طرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.
2 - توضيح عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
3 - المخاطر الناجمة عن التعامل معهم، ودور التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لهم.
4 - العقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.