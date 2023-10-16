مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مواد مخدرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





التعاون مع الأمن



أهم أهداف وتوصيات المؤتمر



ضرورة الإبلاغ عن المخالفين

