فيديو مؤثر لأب يحتضن ابنه المتوفي ويقبله للمرة الأخيرة

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وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لأب يقبل ابنه المتوفي ويودعه على طريقته الخاصة.





تقبيل الرضيع

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شاب عالق في زلزال المغرب:





ويظهر الفيديو شخصا يوثق المشهد وينادي على شخص باسم سعد بدت رأسه فقط وباقي جسده أسفل الركام، فيما ظلت أمه وباقي أسرته تحت الأنقاض، دون أن يعرف مصيرهم.





الأعنف منذ قرن:



وأكد ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة القوية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، هي الأعنف بالمغرب منذ قرن.



وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قال إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".





وأوضح أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.





زلزال المغرب:





ونشرت وسائل إعلام مغربية صورا، لعدد كبير من المواطنين في العراء، بعد أن انهارت بيوتهم أو تشققت جراء الهزة.



فيما لم يستطيع آخرون الرجوع إلى منازلهم خشية وقوع ارتدادات أخرى.







https://x.com/qahtani_m1/status/1704185933497516113?s=20

وخلال الفيديو يمسك الأب بالرضيع ويقبله للمرة الأخيرة قبل أن يواري الجثمان الثرى.وفيما يبدو أن علاقة الأب بابنه المفقود كانت جيدة جدا إذ ظهر على الأب التأثر الشديد.في سياق آخر، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لشاب مغربي محشور أسفل أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس.