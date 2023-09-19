الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

فيديو مؤثر لأب يحتضن ابنه المتوفي ويقبله للمرة الأخيرة

Screenshot_2023-09-19-20-54-23-17_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
الأب مع ابنه
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لأب يقبل ابنه المتوفي ويودعه على طريقته الخاصة.

تقبيل الرضيع


وخلال الفيديو يمسك الأب بالرضيع ويقبله للمرة الأخيرة قبل أن يواري الجثمان الثرى.اضافة اعلان

وفيما يبدو أن علاقة الأب بابنه المفقود كانت جيدة جدا إذ ظهر على الأب التأثر الشديد.


شاب عالق في زلزال المغرب:


في سياق آخر، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لشاب مغربي محشور أسفل أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس.

ويظهر الفيديو شخصا يوثق المشهد وينادي على شخص باسم سعد بدت رأسه فقط وباقي جسده أسفل الركام، فيما ظلت أمه وباقي أسرته تحت الأنقاض، دون أن يعرف مصيرهم.

الأعنف منذ قرن:


وأكد ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة القوية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، هي الأعنف بالمغرب منذ قرن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قال إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".

وأوضح أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.

زلزال المغرب:



ونشرت وسائل إعلام مغربية صورا، لعدد كبير من المواطنين في العراء، بعد أن انهارت بيوتهم أو تشققت جراء الهزة.
فيما لم يستطيع آخرون الرجوع إلى منازلهم خشية وقوع ارتدادات أخرى.


https://x.com/qahtani_m1/status/1704185933497516113?s=20

اقرأ أيضا

برق الليث
9:16 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بروق شديدة تضيء سماء أحياء جنوب الليث

صاعقة
7:59 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مشهد مرعب .. صاعقة تضرب مصطافين على سواحل ميتشواكان المكسيكية

حبات ثلج -- ثلوج
6:18 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد بأحجام كبيرة على محافظة بارق

Screenshot_2023-09-19-02-07-20-93_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
2:11 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مشهد مذهل لزبد البحر في كندا بعد العاصفة الاستوائية "لي"

اقرأ أيضا

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق الكامل بمكة المكرمة

مشهد مروع .. إيران تقصف إحدى مدنها بالخطأ

تصوير جوي لجريان وادي الخوانق بالعرضيات

فيديو متداول لنمر نادر يتسلق جبال تهامة بعسير

إنقاذ طفلة بعمر 3 شهور من تحت أنقاض زلزال المغرب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الحادث
10:26 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

تحوّلت لكتلة من اللهب.. سقوط مروع لطائرة إيطالية في عرض عسكري

أمطار جنوب مكة
9:04 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

شاهد.. هطول أمطار الخير جنوب مكة

Screenshot_2023-09-17-19-53-50-50_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:59 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأمطار تغمر طريق مزدلفة عصر اليوم

سيول هروب
7:33 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب هروب بجازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

زلزال
8:04 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

زلزال جديد يضرب دولة عربية

الجوازات
6:19 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن استقدام العاملات المنزليات لأول مرة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:45 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن إلغاء المدة غير النظامية للمشترك

IMG-20230919-WA0004
5:40 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

صدمة بسلطنة عمان .. وفاة شقيقة الدبلوماسي السابق هود العلوي عقب سماع نبأ مقتله بمصر

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
5:22 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل يمكن للمعتمر إلغاء الموعد وحجز آخر في حال التأخير ؟

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
5:16 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل هناك رسوم لطباعة البطاقة الجمركية؟ الزكاة والجمارك توضح