4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"

الهوية الرقمية



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أهمية خدمة تقرير مقيم



كشفت الجوازات عن خطوات الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية لاستعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.وأوضحت الجوازات أن تلك الخدمة تتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه على منصة أبشر الإلكترونية.وأضافت أن ذلك يتم عبر 4 خطوات هي كالتالي:1- دخول منصة أبشر.2- قائمة الخدمات.3- عرض الوثائق الرقمية.4- هوية مقيم.في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية خدمة تقرير لأصحاب المنشآت، خاصة في حالة الرغبة في إ صدار تقرير عن أحد العاملين.وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": أن البوابة الإلكترونية مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.وأشارت المديرية العامة للجوازات، أن أهمية خدمة تقرير مقيم لأصحاب المنشآت تتمثل فيما يلي:- يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم- يعد مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات- لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه- يمكن التحقق من التقرير بسهولةتمكّن البوابة الإلكترونية ⁧#مقيم⁩ أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة ⁧#الجوازات⁩ وتوثيقة. pic.twitter.com/lbaGiWwbcH— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 3, 2023https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1699829817087025394https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1699829817087025394