مساند يوضح المهن المتاح استقدامها من دولة بوروندي

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن استقدام العمالة من دولة بوروندي متاح حالياً.



وقالت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "حرصاً منا على توسيع الخيارات لأصحاب العمل وإتاحة دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية منها عبر مساند تمت إضافة جمهورية بوروندي".





معلومات عن بورندي



جمهورية بوروندي تقع في وسط القارة الأفريقية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 27,834 كيلومتر مربع، الديانة السائدة هي المسيحية.يتحدث شعب بوروندي اللغة الفرنسية والإنجليزية، ويشتهر الشعب في بوروندي بجديتهم في العمل، وعدد سكانها يتجاوز 12.55 مليون نسمة





المهن المتاح استقدامها:



• عامل أو عاملة منزلية• سفرجي أو سفرجية منزلية• أخصائي/ة علاج طبيعي• طباخ أو طباخة منزلية• مدرس أو مدرسة خاصة• سائق أو سائقة خاصة• ممرض أو ممرضة منزلية• مدير أو مديرة منزل• عامل أو عاملة عناية شخصية• خياط أو خياطة منزلية• مساعد/ة شخصي• حارس منزلي• مزارع منزل• عامل أو عاملة مساندة• أخصائي أو أخصائية نطق وسمع خاص