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توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول طفل ولد خارج المملكة

الجوازات
إجراءات دخول طفل ولد خارج المملكة
أ أ
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كشف المديرية العامة للجوازات، أن إجراءات دخول الأطفال الذي ولدوا  في دول خارج المملكة.
وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أنه في مثل هذه الحالات يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: " إنا وزوجي مقيمين فالمملكة ولكن جبت مولود ف مصر ما هي الإجراءات اللازمة لدخول المولود هل يوجد رسوم أو لا مع العلم الزوجة على كفاله الزوج".

توضيح مهم من "الجوازات" حول تصاريح السفر للأبناء

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا هامًا فيما يخص تصاريح السفر للأبناء.

ما العمل في حال وجود صك حضانة؟

وأوضح حساب خدمة العملاء على "تويتر"، أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له.
وأضاف أن ذلك تشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة "عدم السفر بالمحضون".

تنبيه بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر

كما أكدت المديرية أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.

إرشادات هامة عند إصدار أو تجديد جواز سفرك


وبينت أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم”.

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