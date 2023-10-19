أهم الأهداف.. "نمذجة" برنامج رائد لتطويع التقنية في خدمة اللغة العربية

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أعلن مجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أن برنامج "نمذجة" هو برنامج رائد لتطويع التقنية في خدمة اللغة العربية. اضافة اعلان





برنامج رائد لتطويع التقنية في خدمة اللغة العربية



وأوضح أن برنامج "نمذجة" يأتي دعمًا للابتكار في صناعة المعاجم الرقمية وبناء النماذج والمدونات اللغوية.وأضاف أن البرنامج يهدف أيضًا لتنميةً لقدرات الباحثين في هذا المجال؛ على نحو يعزز ريادة المملكة في قيادة العمل التقني تأصيلًا للهوية اللغوية والثقافية.أهداف برنامج نمذجةوبين أن أهم أهداف برنامج نمذجة لتطويع التقنية في خدمة اللغة العربية، تتلخص في:1 – تأكيد ريادة المملكة في التحول الرقمي وتوظيف التقنية في خدمة اللغة العربية.2 – تسريع وتيرة البحث العلمي ودعم الابتكار في مجال صناعة المدونات والمعاجم الرقمية.3 – دعم قدرات الباحثين والمهتمين صناعة المعاجم الرقمية وبناء النماذج والمدونات اللغوية وتأهيلهم.