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عاجل.. بشرى من وكيل جامعة القصيم للطلاب (فيديو)

جامعة القصيم
جامعة القصيم
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بشّر وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، الدكتور فهد الأحمد، الطلاب في المملكة، حيث أصبح بإمكان أحدهم دراسة مواد في تخصص آخر لإثراء مهاراته في تخصصه.اضافة اعلان

بشرى من وكيل جامعة القصيم للطلاب

وأضاف الأحمد خلال تصريحات لفضائية "الإخبارية"، أنه على سبيل المثال "يمكن للطالب في كلية الهندسة أن يدرس عددًا من المواد في تخصص الإدارة، تؤهله أكثر ليكون لديه مهارات في الإدارة إضافة إلى تخصصه الأصلي، فنقول: الإدارة الهندسية".
وتابع وكيل جامعة القصيم، "كذلك الطبيب يتخرج من كلية الطب، ويأخذ عددًا من المقررات التي تؤهله في مكافحة العدوى، وهذا التخصص يحتاجه سوق العمل وجائحة كورونا أثبتت الحاجة الماسة لهذا".
وأوضح أن هناك ضوابط معينة لهذا الأمر، خاصة بكل كلية وتخصص، وتهدف هذه الضوابط إلى التسهيل على الطالب حتى لا يتعثر، مثل ما الأشياء التي تشترط لهذه الدراسة العلمية؟ وما المقررات التي تناسب مستوى الطالب في هذه الدرجة الفرعية أو الدرجة المزدوجة".

"الدرجات العلمية المُخصّصة ذاتيًا"

وكان عدد من الجامعات في المملكة بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، قد بدأ في إطلاق وتنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيًا"، وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات.

ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل


وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.

تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية

وتشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل: (التخصص الفرعي (minor)، والتخصص المزدوج (Double major)، بالإضافة إلى أنماط أخرى سيتم تطبيقها بشكل مرحلي بما يضمن المراجعة والتقييم وضبط الجودة والمواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
يذكر أن الجامعات التي بدأت في تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى، هي: جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية.

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