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وزير الخارجية يوقع مع نظيره الياباني مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

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وزير الخارجية يوقع مع نظيره الياباني مذكرة تفاهم
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.اضافة اعلان

تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات

 وجرى خلال الاستقبال، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.


مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين

 عقب ذلك، رأس سمو وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية اليابان، الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

تعزيز التنسيق المشترك

 كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.


 حضر الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة للدول الآسيوية بوزارة الخارجية السفير محمد المطرفي، ومن الجانب الياباني، سفير اليابان لدى المملكة فوميو ايواي.

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