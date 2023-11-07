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6 آلاف طلب لزيارة الأبناء لدى محاكم الأحوال الشخصية

وزارة العدل ناجز
محاكم الأحوال الشخصية
أ أ

سجل عدد طلبات الزيارة للأبناء لدى محاكم الأحوال الشخصية 6686 طلبًا خلال 2023، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة 2426 طلبًا، وجاء عدد القرارات 14255 قرارًا، والمحاضر المسجلة 7190 محضرًا.اضافة اعلان

أكثر النزاعات بين الزوجين بعد الطلاق

وأكد المستشار القانوني عصام عبدالرحمن، من المتعارف أن أكثر النزاعات بين الزوجين تكون على الأبناء بعد الطلاق؛ فهناك يكون أحد الأطراف يمنع الأبناء عن الزيارة.


طلب زيارة عن طريق ناجز

ويمكن رفع دعوى قضائية تحت مسمى طلب زيارة عن طريق ناجز، وبعد قبول الدعوى تحدد جلسات ويصدر حكم بتحديد أيام للزيارة وأوقات للطرف المدعي وتحديد مكان الاستلام وتسليم للأطفال بين الحاضن وصاحب الحق بزيارة، وعادة تكون عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.

حق الطرفين في رؤية الأبناء

 وأشار حاليًا أصبح حق الطرفين في رؤية الأبناء قرار يُنفّذ ولا تتم المماطلة به وعادة يكون طلب الزيارة للأبناء القاصرين.


قضايا الزيارة في المحاكم حسب أعلى 3 مناطق
قضايا الزيارة في الرياض

1ـ الطلبات 1742 طلبًا
2ـ المنجزة 426 طلبًا
3ـ القرارات 3930 قرارًا
4ـ المحاضر 3119 محضرًا

قضايا الزيارة في مكة المكرمة

1ـ الطلبات 2081 طلبًا
2ـ المنجزة 502 طلب
3ـ القرارات 4694 قرارًا
4ـ المحضر 1732 محضرًا

قضايا الزيارة في المنطقة الشرقية

1ـ الطلبات 838 طلبًا
2ـ المنجزة 245 طلبًا
3ـ القرارات 1792 قرارًا
4ـالمحاضر 792 محضرًا

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