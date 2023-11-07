6 آلاف طلب لزيارة الأبناء لدى محاكم الأحوال الشخصية

أ أ

سجل عدد طلبات الزيارة للأبناء لدى محاكم الأحوال الشخصية 6686 طلبًا خلال 2023، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة 2426 طلبًا، وجاء عدد القرارات 14255 قرارًا، والمحاضر المسجلة 7190 محضرًا. اضافة اعلان





أكثر النزاعات بين الزوجين بعد الطلاق





طلب زيارة عن طريق ناجز



حق الطرفين في رؤية الأبناء



وأكد المستشار القانوني عصام عبدالرحمن، من المتعارف أن أكثر النزاعات بين الزوجين تكون على الأبناء بعد الطلاق؛ فهناك يكون أحد الأطراف يمنع الأبناء عن الزيارة.ويمكن رفع دعوى قضائية تحت مسمى طلب زيارة عن طريق ناجز، وبعد قبول الدعوى تحدد جلسات ويصدر حكم بتحديد أيام للزيارة وأوقات للطرف المدعي وتحديد مكان الاستلام وتسليم للأطفال بين الحاضن وصاحب الحق بزيارة، وعادة تكون عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.وأشار حاليًا أصبح حق الطرفين في رؤية الأبناء قرار يُنفّذ ولا تتم المماطلة به وعادة يكون طلب الزيارة للأبناء القاصرين.





قضايا الزيارة في المحاكم حسب أعلى 3 مناطق

قضايا الزيارة في الرياض



قضايا الزيارة في مكة المكرمة



قضايا الزيارة في المنطقة الشرقية



1ـ الطلبات 1742 طلبًا2ـ المنجزة 426 طلبًا3ـ القرارات 3930 قرارًا4ـ المحاضر 3119 محضرًا1ـ الطلبات 2081 طلبًا2ـ المنجزة 502 طلب3ـ القرارات 4694 قرارًا4ـ المحضر 1732 محضرًا1ـ الطلبات 838 طلبًا2ـ المنجزة 245 طلبًا3ـ القرارات 1792 قرارًا4ـالمحاضر 792 محضرًا