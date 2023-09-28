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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الشبحة شرق أملج بتبوك

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أمطار أملج في تبوك
أ أ
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وسط حالة  من الطقس المتقلب، تساقطت عصر اليوم كميات عزيرة من الأمطار على مركز شثاث الشبحة شرق محافظة أملج في منطقة تبوك.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على الشبحة في أملج بتبوك

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت الشبحة بأملج لأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بصواعق وبروق على مكة وأجزاء من المنطقة الغربية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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