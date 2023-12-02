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أمانة الجوف : تغطية 7 آلاف كلم2 بحملات الإصحاح البيئي ببلدية دومة الجندل

أمانة الجوف
أمانة الجوف
أ أ
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كثفت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل حملات الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض .

فرق إصحاح بيئي متخصصةاضافة اعلان

وغطت حملات الإصحاح البيئي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م أكثر من 6907 كيلو مترات مربعة، من خلال 4 فرق إصحاح بيئي متخصصة مجهزة ب 13 آلية ومعدة و 8 أجهزة للرش بالرذاذ.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن بلدية محافظة دومة الجندل رفعت 8909 أطنان من النفايات والمخلفات في الربع الثالث، مشيراً إلى التخلص من كافة النفايات التي بلغ حجمها 2064 طناً من خلال آلية الدفن الصحي.

نعالجة التشوه البصري

كما تضمنت أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري صيانة 9450 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 1850 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وسحب 26 سيارة تالفة من الشوارع والميادين، إلى جانب صيانة وتهيئة 33 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء.

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