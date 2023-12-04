الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أكثر من 546 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 546 مليون ريال، في بداية الشهر الثاني من انطلاقها.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي المتبرعين مليون و66 ألفًا و431 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 546 مليونًا و586 ألفًا و414 ريالاً.
وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم" في الثاني من نوفمبر الجاري، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.
وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.

قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني 

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.
https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/1ca8852b-9e6d-ee11-b83f-005056ac5498

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن





اقرأ أيضا

المركز الوطني للعمليات الأمنية
2:44 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

2.5 مليون اتصال تلقاها المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال شهر

أخبار السعودية
1:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر وشروط الإعفاء من غرامة الزكاة والضريبة

النيابة العامة
1:03 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم

images
12:31 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر

اقرأ أيضا

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

الصغرى 4 درجات.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

"هيئة البحر الأحمر": غياب التأمين يلغي تراخيص سفن النزهة

تعديل نظام مزاولة المهن الصحية على طاولة "الشورى" اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 3:08 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أكثر من 537 مليون تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 12:28 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل إلى نحو 495 مليون ريال

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 8:41 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تقترب من 465 مليون ريال

اقرأ أيضا

سفارة المملكة في أوغندا
8:56 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين

GAJ0AO8WIAAhlxW
8:24 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

خبير طقس يُحذر من حالة مطرية مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

أسعار النفط
8:14 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط مع عودة التوتر في الشرق الأوسط مطلع الأسبوع

الهيئة السعودية للطب الوزراثي
7:47 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تفعيل فحص ما قبل الزواج لمنع الأمراض الوراثية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
2:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

النيابة العامة
1:03 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم

images
12:31 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر

هيئة الزكاة
12:21 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة تقديم طلب إعفاء غرامة هيئة الزكاة والضريبة 1445

حساب المواطن - ريال
12:02 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر

وزير الطاقة1
11:48 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024