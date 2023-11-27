أكثر من 537 مليون تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

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سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 537 مليون ريال، بعد أقل من شهر على انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ إجمالي التبرعات حتى الآن 537 مليونًا و165 ألفًا و598 ريالاً، تبرع بها 952 ألفًا و577 شخصًا.





تفاعل رسمي وشعبي



قنوات التبرع للحملة

