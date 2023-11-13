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صحيفة تواصل الالكترونية

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تقترب من 465 مليون ريال

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
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تواصلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بوتيرة متسارعة في اليوم الثاني عشر منذ انطلاقها، لتسجل ما يقرب من 465 مليون ريال.اضافة اعلان
وبلغ مجموع المتبرعين 729 ألفًا و219 شخصًا، بحصيلة تبرعات أولية 464 مليونًا و351 ألفًا و30 ريالاً.
وانطلقت الحملة بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

50 مليون ريال من خادم الحرمين وولي العهد

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

قنوات التبرع للحملة

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.
https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/1ca8852b-9e6d-ee11-b83f-005056ac5498

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