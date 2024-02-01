الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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شاهد.. الإمام والمصلون يقلبون الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي

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إمام المسجد النبوي يقلب الرداء
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اقتداءً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قلب إمام المسجد النبوي مع جموع المصلين، الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي الشريف.اضافة اعلان

صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي 

وأدى المصلون، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي، خلف فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام وخطيب المسجد النبوي.

ودعا بن طالب مع المصلين، الله تعالى بأن يمن على الجميع بنزول الغيث قالئلًا:" اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين".


صلاة الاستسقاء  في جميع مناطق المملكة

واستجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين، أدى المصلون اليوم صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

 

صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام 

وفي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله سبحانه؛ فبالتقوى تُسمع الدعوات، وتُدفع المِحنُ، وتُرْفعُ الابتلاءات، وهي مِفْتَاحُ الأغلاق، وبابُ الأرزاق، وتنَزُّلِ البركات ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾.

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