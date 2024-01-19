عاجل.. أمطار رعدية وضباب ورياح وبرد على مكة وهذه المناطق

أ أ
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.
أمطار ورياح وبرد على 4 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة
وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
تكوّن الضباب على 5 مناطقفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك
المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40
كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من
مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.