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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب.. أمطار وزخات من البرد

أمطار وسيول
أمطار وزخات من المطر على العديد من مناطق المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأحد، للطلاب في المملكة قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة حصصهم الدراسية.اضافة اعلان

برودة وأمطار في عموم المملكة


وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة، بمشيئة الله تعالى، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

4 تغييرات ملموسة على الطقس

ووفقًا لـ"طقس العرب" فإنه يُتوقع بمشيئة الله تعالى، خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري، أن يُرافق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البُرودة تغيرات ملموسة على الطقس يُمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
1 - انخفاض ملموس على درجات الحرارة بالمُقارنة عما هي عليه الحال في هذه الأيام، بحيث يتحول الطقس ليُصبح بارداً في غالبية المناطق، وشديد البُرودة في المناطق الشمالية.
2 - توقعات بأن تنخفض الحرارة إلى مُستويات تُقارب الصفر المئوي في أجزاء من المناطق الشمالية مما يؤدي إلى طقس قارس البُرودة وارتفاع فرص تشكل الصقيع.
3 - لا يُستبعد هطول بعض الأمطار على أجزاء مُتفرقة من شمال المملكة وقد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم تبوك.
4 - نشاط في الرياح ورُبما هبات قوية إلى شديدة في المناطق الشمالية نتيجة الفروقات الحرارية بين الكتل الهوائية، وهو ما يؤدي إلى حدوث موجات غبارية.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة


طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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