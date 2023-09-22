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صحيفة تواصل الالكترونية

3753 شخصًا.. "طوارئ درنة" تكشف عدد الجثامين التي انتشلت حتى الآن

درنة قبل العاصفة وبعدها
كارثة درنة
أ أ
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كشفت لجنة الطوارئ في مدينة درنة الليبية، أن عدد الجثامين التي انتشلت حتى الآن بلغت 3753 متوفيًا.

150 حالة تسمم جراء تلوث المياهاضافة اعلان

وأوضحت الهيئة الليبية للإغاثة، أن جهود مشتركة مع مختلف المنظمات لدعم المنكوبين في درنة، مؤكدة تسجيل نحو 150 حالة تسمم جراء تلوث المياه.
وأكدت أن إعادة تشغيل المستشفيات المتضررة من الإعصار يحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر، وأن التقديرات تؤكد نزوح عشرات الآلاف من مناطق الفيضانات.

33 % من متضرري فيضانات ليبيا من الأطفال

وأعلنت منظمة اليونيسف، أن 33% من متضرري فيضانات ليبيا هم من الأطفال، وأنها تسعى لضمان استمرارية التعليم في شرق ليبيا بعد الكارثة، مبينة أنها تنظم حملات لتنقية وتعقيم المياه في درنة.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مركز مدينة درنة أصبح في البحر نتيجة الفيضانات، مؤكدًا أن الوضع في درنة كارثي والبنية التحتية الصحية دمرت.

الفيضانات أودت بحياة عائلات بأكملها

وطالب وزير الداخلية الليبي، المجتمع الدولي بزيادة فرق الإنقاذ، مشيرًا إلى أن الفيضانات أودت بحياة عائلات بأكملها في درنة، وأن البلاغات عن المفقودين جراء الفيضانات تجاوزت 3700 بلاغًا.

إقالة المجلس البلدي في درنة

يأتي هذا في وقت قرر فيه رئيس الحكومة الليبية، إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل ويحيله للتحقيق، داعيًا لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من العاصفة.

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