3753 شخصًا.. "طوارئ درنة" تكشف عدد الجثامين التي انتشلت حتى الآن

أ أ
كشفت
لجنة الطوارئ في مدينة درنة الليبية، أن عدد الجثامين التي انتشلت حتى الآن بلغت
3753 متوفيًا.
150
حالة تسمم جراء تلوث المياهوأوضحت
الهيئة الليبية للإغاثة، أن جهود مشتركة مع مختلف المنظمات لدعم المنكوبين في درنة، مؤكدة تسجيل
نحو 150 حالة تسمم جراء تلوث المياه.
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وأكدت أن إعادة تشغيل المستشفيات المتضررة من الإعصار يحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر، وأن التقديرات تؤكد نزوح عشرات الآلاف من مناطق الفيضانات.
33 %
من متضرري فيضانات ليبيا من الأطفال
وأعلنت
منظمة اليونيسف، أن 33% من متضرري فيضانات ليبيا هم من الأطفال، وأنها
تسعى لضمان استمرارية التعليم في شرق ليبيا بعد الكارثة، مبينة
أنها تنظم حملات لتنقية وتعقيم المياه في درنة.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مركز مدينة درنة أصبح في البحر نتيجة الفيضانات، مؤكدًا أن الوضع في درنة كارثي والبنية التحتية الصحية دمرت.