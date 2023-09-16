بيان عاجل للنائب العام الليبي بشأن أسباب انهيار سدود درنة

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أعلن النائب العام الليبي، عن إجراءات عاجلة للكشف عن أسباب انهيار السدين في درنة، موجهًا بفتح تحقيق في أي تقصير في صيانة السدود. اضافة اعلان





الدراسات أثبتت وجود تصدعات في السدين



الحكومة الليبية تتخذ إجراءات احترازية عاجلة



الآلاف من الناجين بحاجة إلى مأوى



وأكد أنه تم تكليف 26 عضوا من النيابة العامة بليبيا للكشف على الجثث، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت وجود تصدعات في السدين وكانا بحاجة لصيانة.وأضاف أن الدولة لا تستطيع تقديم أي إحصائية دقيقة حول ضحايا درنة، وأنها ستتخذ إجراءات حاسمة فور تحديد المسؤولين أو المقصرين الذين تسببوا بخسارة مئات الأرواح.وبين أنه سيتم التحقيق مع السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة في أي تقصير أو إهمال فيما حدث لسدي درنة.وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أنه قد يتم عزل المناطق المتضررة عن مدينة درنة خوفا من انتشار الأوبئة، مؤكدًا أن هناك إجراءات احترازية سنبدأ بتفعيلها غدًا.وكشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أنه تم دفن 3166 متوفى في المناطق المتضررة حتى الآن.فيما أعلنت الأمم المتحدة، أن لديها مخاوف صحية من المقابر الجماعية في شرق ليبيا، مؤكدة رفضها المقابر الجماعية في ليبيا كي يتعرف أقارب الضحايا على من فقدوهم.وأشارت إلى أنها تواصل تقييم الاحتياجات في ليبيا وفق بيانات دقيقة، وأن لديها في صندوق الطوارئ 10 ملايين دولار للبدء بمساعدة ليبيا، مؤكدة أن تحو 900 ألف شخص تأثروا بسبب إعصار ليبيا.يأتي هذا في وقت أعلنت فيه منظمة اليونيسف، أن أعداد ضحايا إعصار ليبيا في تزايد وأنها سجلت 30 ألف نازح من درنة وحدها، مؤكدة أن انعدام المياه الصالحة للشرب يفاقم المشكلة في ليبيا، وأن الآلاف من الناجين بحاجة إلى مأوى واحتياجات أساسية.