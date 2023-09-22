نزوح 43 ألف شخص بسبب فيضانات ليبيا

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كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 43 ألف شخص، إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرقي ليبيا، لا سيما مدينة درنة.





البحث عن المفقودين جراء الفيضانات



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وعادت الاتصالات، أمس الخميس، بعد انقطاع دام 24 ساعة، بينما تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات.ونشرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، تقديرات جديدة أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 سبتمبر.نزوح 43 ألف شخصوقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المأساة تسببت في نزوح 43.059 شخصاً، موضحةً أن نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من النازحين داخل درنة إلى مغادرتها للتوجه إلى مدن أخرى شرقي البلاد وغربيها.ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الاحتياجات الملحَّة للنازحين تشمل المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي.