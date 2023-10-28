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35 حريقا لا زالت مستعرة.. هذه الدولة لمواطنيها: غادروا منزلكم فورا

حرائق غابات
حرائق غابات
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طالبت  السلطات الأسترالية اليوم السبت الآلاف في ولاية كوينزلاند بضرورة إخلاء منازلهم فورا.

حرائق الغابات في أستراليا:

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وجاء قرار الإخلاء مع استمرار حرائق الغابات التي دمرت ما لا يقل عن 30 منزلاً في تهديد البلدات الريفية.

ونقلت وسائل إعلام عن  إدارة الإطفاء إن أكثر من 35 حريق غابات ظلت مستعرة اليوم السبت في كوينزلاند.
وذكرت هيئة الإذاعة أن الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي وأججتها الرياح الحارة والجافة دمرت أكثر من 30 منزلا.

وأوضحت أن بلدة تارا التي تبعد نحو 890 كيلومترا شمالي برزبين عاصمة الولاية من بين المناطق الأكثر عرضة للخطر.

يذكر أن أستراليا تواجه موسم حرائق غابات شديد الخطورة بعدما بدأت ظاهرة النينيو المناخية المرتبطة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وقد أصدرت إدارة الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند اليوم السبت تحذيرا من حرائق الغابات شمل مدينة تارا التي يقطنها نحو 3800 نسمة، وحثت السكان على "المغادرة فورا".

وقال بيتر هولير مساعد مفوض إدارة الإطفاء بالمناطق الريفية في كوينزلاند لهيئة الإذاعة الأسترالية "هناك جهود متضافرة يبذلها الجميع لمواجهة هذه الحرائق بكل ما بوسعنا".

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