في كمين محكم.. مسلحون ينهون حياة مسؤول كبير في الشرطة الأمريكية

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لقي نائب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية مصرعه رميا بالرصاص.





كمين أوقع به

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وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن الحادث بمثابة "جريمة قتل" و"هجوم مستهدف" على نائبه رايان كلينكونبرومر (30 عاما) بينما كان يؤدي عمله بالزي الرسمي على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرقي لوس انجليس.



أصيب بجروح خطيرة





وقالت الشرطة إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر وكان مصابا بجروح خطيرة في نحو الساعة السادسة مساء وطلب له المساعدة فورا، قبل نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.





وطلب لونا خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية من الجمهور تقديم أي مقطع مصور قد يظهر ما حدث.

ووصف مسؤولون الحادث بأنه كمين نُصب له في أثناء وجوده بسيارة دورية خارج مركز للشرطة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.