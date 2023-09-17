البحر كلمة السر.. الصين تجهّز مفاجأة تهز المجتمع الدولي

أ أ
كشفت صحيفة تشاينا ديلي، أن الصين تجهّز مفاجأة
غير محسوبة لجميع شعوب ودول العالم.
اختبارات ناجحة لجهاز يُولّد الطاقةوأوضحت أن علماء صينيين من هيئة "هوانجو" الجيولوجية
البحرية قاموا بعمل اختبارات ناجحة لجهاز يولد الطاقة الكهربائية بمساعدة احتياطيات
الحرارة التي تكمن في أعماق البحر.
اضافة اعلان
وأثبتت التجربة التي أجريت في مياه البحر، قابلية المولد لاستخراج الطاقة الحرارية من البحر، وكذلك قدرته الكبيرة على العمل.
الصين غنية بطاقة المحيط الحراريةوقال كبير المهندسين في الهيئة "نين بو قو"، إن
التجربة أصبحت خطوة مهمة، في وقت أصبحت فيه الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية.
وأضاف أنه بالرغم من أن الاختبارات السابقة بقيت على مستوى التجارب المخبرية، إلا أن التجربة أجريت في مياه بحر الصين الجنوبي.