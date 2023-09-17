البحر كلمة السر.. الصين تجهّز مفاجأة تهز المجتمع الدولي

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كشفت صحيفة تشاينا ديلي، أن الصين تجهّز مفاجأة غير محسوبة لجميع شعوب ودول العالم.





اختبارات ناجحة لجهاز يُولّد الطاقة اضافة اعلان



الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية



توليد الطاقة الكهربائية خلال 4 ساعات



تحويل البحر لمصدر مهم للطاقة



وأوضحت أن علماء صينيين من هيئة "هوانجو" الجيولوجية البحرية قاموا بعمل اختبارات ناجحة لجهاز يولد الطاقة الكهربائية بمساعدة احتياطيات الحرارة التي تكمن في أعماق البحر.وأثبتت التجربة التي أجريت في مياه البحر، قابلية المولد لاستخراج الطاقة الحرارية من البحر، وكذلك قدرته الكبيرة على العمل.وقال كبير المهندسين في الهيئة "نين بو قو"، إن التجربة أصبحت خطوة مهمة، في وقت أصبحت فيه الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية.وأضاف أنه بالرغم من أن الاختبارات السابقة بقيت على مستوى التجارب المخبرية، إلا أن التجربة أجريت في مياه بحر الصين الجنوبي.وأكد فريق البحث، أن المولد أثناء التجربة، تمكن من توليد الطاقة الكهربائية خلال 4 ساعات و47 دقيقة مع الوصول إلى الاستطاعة القصوى بمقدار 16.4 كيلوواط.ووفق التجربة، فإن المولد، الذي صممه الأخصائيون الصينيون، يتميز بأنه يستخدم الفرق في درجات الحرارة بين طبقات مياه المحيط الواقعة على مسافات مختلفة من السطح، ليحوله إلى مصدر آخر للطاقة المتجددة.