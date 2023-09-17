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البحر كلمة السر.. الصين تجهّز مفاجأة تهز المجتمع الدولي

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استخراج الطاقة الحرارية من أعماق البحر
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كشفت صحيفة تشاينا ديلي، أن الصين تجهّز مفاجأة غير محسوبة لجميع شعوب ودول العالم.

اختبارات ناجحة لجهاز يُولّد الطاقةاضافة اعلان

وأوضحت أن علماء صينيين من هيئة "هوانجو" الجيولوجية البحرية قاموا بعمل اختبارات ناجحة لجهاز يولد الطاقة الكهربائية بمساعدة احتياطيات الحرارة التي تكمن في أعماق البحر.
وأثبتت التجربة التي أجريت في مياه البحر، قابلية المولد لاستخراج الطاقة الحرارية من البحر، وكذلك قدرته الكبيرة على العمل.

الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية

وقال كبير المهندسين في الهيئة "نين بو قو"، إن التجربة أصبحت خطوة مهمة، في وقت أصبحت فيه الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية.
وأضاف أنه بالرغم من أن الاختبارات السابقة بقيت على مستوى التجارب المخبرية، إلا أن التجربة أجريت في مياه بحر الصين الجنوبي.

توليد الطاقة الكهربائية خلال 4 ساعات

 وأكد فريق البحث، أن المولد أثناء التجربة، تمكن من توليد الطاقة الكهربائية خلال 4 ساعات و47 دقيقة مع الوصول إلى الاستطاعة القصوى بمقدار 16.4 كيلوواط.

تحويل البحر لمصدر مهم للطاقة

ووفق التجربة، فإن المولد، الذي صممه الأخصائيون الصينيون، يتميز بأنه يستخدم الفرق في درجات الحرارة بين طبقات مياه المحيط الواقعة على مسافات مختلفة من السطح، ليحوله إلى مصدر آخر للطاقة المتجددة.

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