دمار هائل.. شاهد الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق في اليابان بسبب الزلزال

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تسبب الزلزال الذي ضرب اليابان وبلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، في أضرار واسعة النطاق وحرائق في مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا. اضافة اعلان

شاهد الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق في اليابان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتناعي مشهد الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق في مدينة كانازاوا اليابانية جراء الزلزال.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان لـ 48 شخصًا

وحسب وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 48 شخصًا، وخلّف أضرارًا مادية كبيرة.

فيما رفعت السلطات اليابانية التحذيرات من حدوث تسونامي بعد أن ضربت أعلى موجة يبلغ ارتفاعها حوالي 1.2 مترًا ميناء واجيما الليلة الماضية.





مشهد للاضرار التي لحقت بالمنازل والطرق في مدينة كانازاوا اليابانية جراء الزلزال pic.twitter.com/pJTtzW3sVH January 2, 2024

تحذيرات من تسونامي في كوريا بعد زلازل اليابان



أدت الزلازل التي وقعت في الساحل الغربي الياباني إلى إصدار تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) في كوريا، حيث حذر إقليم جانجون السكان في العديد من المدن والمقاطعات من تسونامي عبر رسائل نصية.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم تحذير هيئة الأرصاد الجوية من أن الموجات التالية في بحر اليابان يمكن أن تصل إلى مستوى أكثر خطورة.وجرى نصح السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل بالتوجه لأماكن مرتفعة حفاظًا على سلامتهم، وبعد سلسلة من الموجات الصغيرة في وقت مبكر من المساء بالتوقيت المحلي، سجلت هيئة الأرصاد الجوية موجة "تسونامي" بارتفاع 67 سم قبالة بلدة دونجهي الساحلية.