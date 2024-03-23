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وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش الباكستاني

وزير الدفاع
وزير الدفاع
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير.اضافة اعلان

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش الباكستاني:


 وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة وباكستان، والشراكة الإستراتيجية الدفاعية وفرص تطويرها، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وزير الدفاع في العاصمة الباكستانية:


وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، قد وصل اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارةٍ رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة نور خان الجوية بإسلام آباد معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، وعدد من كبار المسؤولين.
وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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