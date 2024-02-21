​وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.





استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين:



إنهاء حياة قيادي يمني بالقاهرة:



قتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، وسعادة مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير الأستاذ وليد السماعيل.في وقت سابق، كشفت سفارة اليمن في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، عن مقتل مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع في ظروف غامضة.وفي بيان لها أعلنت سفارة اليمن، أنه تم العثور على مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع في شقته بالقاهرة مقتولًا طعنًا ومكبل اليدين.وحسب العربية" فقد قالت السفارة في بيان رسمي: "إنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".وبينت أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله.وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي، وستظل تتابع حتى الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.يذكر أن الضابط اليمني الكبير يتولى مهام دائرة التصنيع العسكري بالجيش، وقام بإنتاج مدرعات عسكرية حديثة.