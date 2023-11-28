وزير الخارجية يلتقي نظراءه من ثلاث دول أفريقية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير العلاقات الخارجية بجمهورية أنغولا تيتي أنطونيو، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس.





بحث العلاقات الثنائية

لقاء وزير خارجية كيينا

لقاء وزير خارجية أوغندا

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وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف اطلاق النار بشكل دائم ومستدام بما يضمن حماية المدنيين.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كينيا موساليا مودافادي، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس.جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وتطرق الوزيران إلى الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.كذلك التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية جمهورية أوغندا جيجي أودونجو، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس.



وبحث الوزيران خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة.

وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.