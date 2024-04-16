وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى يلتقون برئيس أركان الجيش الباكستاني

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووفد المملكة رفيع المستوى اليوم ، بمعالي رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول عاصم منير، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



تكثيف التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين:

ويضم الوفد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري، ومعالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة،وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين بما يساهم في الأمن والسلم الدوليين.