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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النرويجي

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية
أ أ
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تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث ايدي.
 وجرى خلال الاتصال تناول مستجدات الأزمة في قطاع غزة، والجهود الهادفة لاحتوائها.اضافة اعلان

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي:


وقبل يومين تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
 وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة، إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

التطورات في قطاع غزة


 أيضا أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطّاف.
 وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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