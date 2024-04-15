وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

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تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لعدم تفاقم الأوضاع.



وزير الخارجية ونظيره الأمريكي:

وزير الخارجية ونظيره الإيراني:

وأمس تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال بحث تطورات التصعيد في المنطقة، وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تداعياته.كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها.