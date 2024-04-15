الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لعدم تفاقم الأوضاع.اضافة اعلان

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي:


وأمس تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات التصعيد في المنطقة، وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تداعياته.

وزير الخارجية ونظيره الإيراني:


كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها.

اقرأ أيضا

وفاة 12 نتيجة السيول.. الحالة الجوية على سلطنة عُمان تصل إلى ذروتها غدًا

تعليق الدراسة في كافة المدارس بسبب المنخفض الجوي بالإمارات

سنة أولى حرب.. "حوار البنادق" يتسيّد المشهد السوداني

أمير الكويت يكلف الشيخ أحمد عبدالله الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة

شاهد.. لن تصدق ما فعله هذا الشخص وسط سيول سلطنة عمان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 12:05 ص الإثنين، 15 أبريل 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي لبحث تطورات التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله 7:11 م السبت، 13 أبريل 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النرويجي

GJIzMvIWcAA7vk_ 10:58 م الأربعاء، 20 مارس 2024

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة