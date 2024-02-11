وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد 3 من منتسبي قواتنا وضابط بحريني في الصومال

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صادر عنها قبل قليل، عن مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطا من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين؛ إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال.





هجوم إرهابي في الصومال



التنسيق مع الحكومة الصومالية



وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانها : "أنه أثناء أداء قواتها مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال، في إطار التعاون العسكري بين البلدين تعرضوا لهجوم إرهابي".‏وتابع البيان "أن وزارة الدفاع الإماراتية، تتقدم بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلة المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".‏وأفادت الوزارة، بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم.