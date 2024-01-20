لحظة تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين في البحرين

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وثق مقطع فيديو لحظة اصطدام غريبة بين سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوهما في ميناء في مملكة البحرين.





تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين:

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ونشر مقطع الفيديو وسائل إعلام بريطانية، حيث ذكرت صحيفة الميرور، أن السفينتين موجودتان في الخليج كجزء من عملية "كيبيون"، المتمثلة في التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد لبريطانيا في الخليج العربي والمحيط الهندي.وأوضحت أن مقر السفينة "تشيدينيغ فولد" في مدينة بورتسموث جنوبي إنجلترا، بينما يوجد مقر "بانغور" في فاسلين باسكتلندا.فيما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أيضا لقطات فيديو اصطدام السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية بالسفينة الأخرى "إتش إم إس بانغور" المتخصصتان في للبحث عن الألغام البحرية.ووفقا للصحيفتين، فإنه لم يصب أي من أفراد طاقمهما بأذى في "هذا التصادم البحري المحرج".فيما تخضع السفينتان للفحص بحثا عن الأضرار، حيث أظهرت صور أخرى تضرر واحدة منهما في هيكلها الخارجي.أيضا بوشر بتحقيق بحري رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفا للغاية خصوصا وأن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين يقدر بعدة ملايين من الدولارات.من جهته صرح متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية لصحيفة "ميرور" قائلا : "نحن على علم بحادث يتعلق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين".وأضاف: لم تقع إصابات نتيجة لهذا الحادث"، مشيرا إلى أنه ليس مناسبا التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة.