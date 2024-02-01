الصين تحظر استيراد المواشي من دولة عربية بسبب مرض خطير يصيب لسان الأبقار والأغنام

أ أ





حظرت الصين استيراد الأبقار من العراق، وذلك بعد ظهور مرض اللسان الأزرق الذي يصيب المواشي ويؤدي ربما إلى نفوقها.



وذكرت وكالة رويترز قيام الجمارك الصينية بإصدار حظر على استيراد الحيوانات المجترة من العراق بسبب تسجيل إصابات بمرض "اللسان الأزرق". اضافة اعلان





إصابة المواشي بمرض اللسان الأزرق:



وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "السومرية"، فقد كشفت دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، عن ملابسات حظر الصين لاستيراد الأغنام والحيوانات المجترة من العراق.وأوضحت أن ذلك بسبب مرض "اللسان الأزرق"، حيث سجلت إصابات باللسان الأزرق منذ أكثر من شهرين.وأضافت أن حشرة هي المسببة لهذا المرض في صفوف الحيوانات المجترة ولاسيما الأغنام".ونقلت عن مسؤولين قولهم حول تسجيل وفيات ونفوق في صفوف الحيوانات المصابة، بأنه تم وفيات بالطبع في صفوف الحيوانات المصابة لكنها بنسبة قليلة جدا لاتتجاوز الـ1% .ونوهت أن الحالات الأخرى تماثلت للشفاء"، وأن المرض غير مشترك أي أنه لا يؤثر على الإنسان ولكن يؤثر على صحة الحيوان ويتسبب في موته.وقد تم تسجيل الإصابات في كركوك والموصل وبشكل أقل في ديالى، لكن تمت السيطرة على الحشرة المسببة للمرض.