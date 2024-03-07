رئيسة مولدوفا تتهم روسيا بمحاولة تنفيذ انقلاب في بلادها

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اتهمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو في بيان لها، اليوم الخميس، عقب لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بمحاولة تنفيذ عملية انقلاب في الجمهورية.



رئيسة مولدوفا تهاجم موسكو



اتفاقة في قطاع الدفاع والاقتصاد



وقالت ساندو، في بيان: "إن موسكو تحاول السيطرة" على مولدوفا من خلال الابتزاز المرتبط بالطاقة، ودعم الاحتجاجات وحملات التضليل "وحتى محاولات الانقلاب".في سياق متصل، وأعربت ساندو في بيانها عن الامتنان لماكرون لدعمه حكومة مولدوفا الحالية، فضلا عن تقديم المساعدة المالية والعسكرية.وخلال زيارة ساندو إلى باريس، وقعت مولدوفا وفرنسا اتفاقيات حول التعاون في قطاع الدفاع والاقتصاد، وفقا لـ"روسيا اليوم"..وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الفرنسي ينوي "استعراض عضلاته" من خلال الإعلان عن خطط باريس لبدء مهمة دفاعية دائمة في مولدوفا.وصرح ماكرون يوم الخميس إن وزيري دفاع فرنسا ومولدوفا وقعا على اتفاق ينص بشكل خاص على "بدء مهمة دفاعية دائمة خلال الأشهر المقبلة في تشيسيناو"، مشيرا إلى أن "هذه مجرد خطوة أولى".