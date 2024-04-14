صحيفة ذا صن: أوكرانيا تستعد لتدمير جسر القرم في هذا الموعد

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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن كييف ستحاول تدمير جسر القرم قبل منتصف شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته أن المسؤولين الأوكرانيين يتوعدون بتدمير "الجسر المحبوب لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بحلول منتصف شهر يوليو المقبل، ما يمنحهم ما يقرب من 100 يوم لإنجاز مهمتهم شبه المستحيلة.



أوكرانيا تستعد لتدمير الجسر



محاولات أوكرانية لضرب الجسر



وأشار عدد من الخبراء في حديث للصحيفة إلى إن القوات الأوكرانية قد تستخدم ما يقرب من 20 إلى 40 صاروخا من طراز Storm Shadow لضرب طريق الجسر، وكذلك قد تستخدم قوارب مسيرة لتفجير الدعامات التي تثبت الجسر تحت الماء.ويضيف برايان كلارك كبير الباحثين في معهد هدسون ومدير مركز المفاهيم والتكنولوجيا الدفاعية، أن من المحتمل أن تقدم أوكرانيا على تدمير الجسر، لكنها تحتاج إلى الأسلحة المناسبة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن إسقاط الجسر بهجوم جوي وبحري مشترك.وَافاد أنه يتوقع أن يتم استخدام صواريخ ستورم شادو لضرب هيكله، بينما تنفجر الزوارق المسيرة الانتحارية في قاعدة الجسر.وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق ان كييف تمتلك معظم الوسائل لتحقيق هدفها بتدمير جسر القرم، وأن هذه الخطوة جزء من خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الوجود البحري الروسي في البحر الأسود.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أن كييف تعد خطة لهجوم مضاد جديد، تتضمن تدمير جسر القرم.يشار إلى أن كييف حاولت مرارا ضرب جسر القرم. ففي 17 يوليو من العام الماضي، هاجمه الجيش الأوكراني بمسيرتين بحريتين. وأدى الانفجار إلى تدمير جزء من طريق الجسر، واعترف جهاز الأمن الأوكراني بمسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.كما انفجرت شاحنة على جسر القرم في صباح يوم 8 أكتوبر 2022، مما أدى إلى اشتعال النيران في 7 صهاريج وقود. وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك في يوليو من العام الماضي أن الأمن الاوكراني كان وراء ذلك.