مرسوم أميري كويتي يسحب الجنسية من 250 شخصاً.. لهذا السبب

مرسوم أميري بسحب الجنسية:



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سحب الجنسية من 250 شخصاً:



صدر مرسوم كويتي جديد اليوم الثلاثاء بسحب الجنسية الكويتية من 3 أشخاص " رجلين وامرأة".وجاء ذلك حسب وسائل إعلام محلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وبناء على عرض من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة.وتقرر سحب الجنسية من الأشخاص الثلاثة وممن يكون قد اكتسبها عنهم بطريق التبعية.إلى ذلك نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر، أن إجمالي المسحوبة جنسياتهم ارتفع إلى 250 شخصاً خلال 5 أسابيع.وأشار إلى أن عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الجنسيةمنذ تدشين الخط الساخن للإبلاغ عن المزوِّرين والمزدوجين في 15 مارس 2024 وحتى امس ارتفع إلى نحو 509 بلاغات.وكشف المصدر عن قرارات جديدة بسحب جنسيات ستصدر تباعاً بعد عطلة العيد، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للجنسية تواصل العمل على فحص وتدقيق الملفات بكل حيادية وتدرس جميع المستندات والوثائقن وسيتم رفع القرارات بسحب جنسية جميع المزورين والمزدوجين ومن حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتدليس والتلاعب.وجدد المصدر التأكيد على صدور توجيهات قيادية بعدم التهاون في ملف الجنسية واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية الجنسية الكويتية من العبث.