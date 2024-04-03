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حيلة ماكرة.. ينتحل صفة ضابط ويستولي على سيارة من وافد بدولة خليجية

الداخلية الكويتية
أرشيفية
أ أ
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وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة المجلس الكويتية انتحال أحد الأشخاص صفة ضابط واستيلائه على سيارة كان يقودها.

انتحال صفة ضابط بالكويت:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو شخصا انتحل صفة رجل مباحث وسرق سيارة من سائق آسيوي ولاذ بالفرار في الكويت.
كما أظهر الشخص وهو يطلب من سائق آسيوي النزول من السيارة، لكنه ركب السيارة وجلس على مقعد القيادة.
وقام اللص وهو داخل السيارة بقيادتها ولاذ بالفرار، فيما حاول السائق اللحاق به لكن باءت محاولته بالفشل.

حريق 12 سيارة في الكويت:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا صادما، يوثق نشوب حريق في 12 سيارة في منطقة مبارك الكبير بالكويت.
ونشرت الفيديو صحيفة "المجلس"، وعلقت عليه بالقول : " قوة الإطفاء تكافح حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير".
ويظهر مقطع الفيديو اشتعال النيران في السيارات، فيما يقوم الدفاع المدني بإخماد الحريق.
وأفادت مصادر أن شابا قام بإحراق السيارات المتوقفة أمام المنازل بسبب خلاف عائلي.

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