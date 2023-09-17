الجزائر: إخماد 41 حريقا من أصل 59 بـ 11 ولاية في 24 ساعة

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أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، إخماد 41 حريقًا من أصل 59 في 11 ولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عشرات الحرائق شبت في شمال الجزائر؛ ما أثر بشكل أساسي على منطقة بجاية حيث اشتعلت النيران على مدار يمين في الماكويين غرب وشرق الولاية. اضافة اعلان

وكشفت الحماية المدنية، أنها أخمدت عدة حرائق على مستوى ولايات برج بوعريريج والبويرة وبومرداس وخنشلة وقالمة وجيجل وتبسة.





موجة حر بدرجات حرارة قياسية



إخلاء المناطق الآهلة بالسكان



وكان هيئة الأرصاد الجوية، سجلت موجة حر بدرجات حرارة قياسية وتساقط أمطار رعدية معتبرة اليوم على عدة ولايات.وباشرت فرق الحماية المدنية عملية الإطفاء، فيما خرج المواطنون لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران إلى القرب من المنازل.من ناحيته قال مدير الحماية المدنية الجزائرية لولاية بجاية إن حريقا قد نشب بإحدى الغابات في منطقة عش الباز بالولاية، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.وبين أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية كانت أم مادية حيث يتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.