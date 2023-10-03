الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الجزائر.. أحكام قضائية نافذة بجبس وزيرين سابقين

محكمة جزائرية
محكمة جزائرية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لكل من الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار مدة 10 سنوات، والوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مدة 3 سنوات، في ضوء تورطهما في قضايا فساد.اضافة اعلان

حكم غيابي
وأصدر "القطب الجزائي الاقتصادي والمالي" المتخصص في قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، حكما غيابيا يقضي بعقوبة حبس نافذ مدة 10 سنوات ضد طمار، بتهم متعلقة بالفساد مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وقضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها بحكم حضوري ثلاث سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار جزائري (7500 دولار) غرامة مالية ضد بن مرادي.

4 متهمين في القضية
ويتابع في القضية 4 متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام أربع سنوات حبسا نافذا فيما حصل آخرون على البراءة.
ونسبت المحكمة إلى المتورطين تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وذلك أثناء توليهما تسيير شؤون قطاعهما خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية.

اقرأ أيضا

عدد ضحايا فيضانات درنة
5:28 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

كارثة درنة.. النائب العام الليبي: لا حاجة للقضاء الدولي للتدخل

نوبل في الفيزياء
3:35 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

منح جائزة نوبل في الفيزياء لنمساوي وفرنسيين

9-=ه0
1:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

إصابات بإطلاق نار أمام مركز تجاري رئيسي في تايلاند

الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة
12:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أذربيجان: الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة

اقرأ أيضا

إصابات واعتقالات.. مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.. ماذا يجري؟

سطو مسلح على عضو بالكونجرس وسرقة سيارته في قلب واشنطن

تحذير من درجات قياسية.. موجة حرّ تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال

كرة نارية ضخمة تخترق السماء في بريطانيا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حريق اليمن 2:47 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الجزائر: إخماد 41 حريقا من أصل 59 بـ 11 ولاية في 24 ساعة

الجزائر 7:19 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مصرع 7 أشخاص وإلغاء رحلات القطار بسبب السيول في دولة عربية (صور)

اقرأ أيضا

أمريكا
11:38 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أمريكا تقرر تجميد مساعدات طويلة الأجل لـ أوكرانيا وتكشف السبب

الاتحاد البريدي العالمي
10:35 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

192 دولة في الاتحاد البريدي العالمي يتبنون قرار "حل الرياض"

بايدن وترامب
10:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استطلاع يكشف مفاجأة: الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب

النازحين في السودان
10:20 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

فرار عائلات من وسط السودان واتهامات بالنهب تطال "الدعم السريع"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الصحة
6:11 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

سنويا.. 10 آلاف وظيفة بالصحة حتى هذا الموعد

المتهمين
5:34 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

الجوازات
5:15 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

توضيح من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة مقيم من خارج المملكة

سقوط رافعة
5:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

أخبار السعودية
4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها