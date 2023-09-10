تعطل طائرة رئيس وزراء كندا يدفعه لتأجيل مغادرة الهند

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم (الأحد) تأجيل مغادرة رئيس الوزراء الهند، بعد أن واجهت الطائرة التي كان يستخدمها وباقي أعضاء الوفد الكندي مشكلات فنية، وكان من المقرر أن يغادر ترودو الذي حضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي مساء اليوم. اضافة اعلان



مشكلة فنية

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "عند مغادرتنا إلى المطار، أبلغتنا القوات المسلحة الكندية أن (الطائرة سي.إف.سي 001) تواجه مشكلات فنية"، مضيفاً "هذه المسائل لا يمكن حلها الليلة، وسيبقى وفدنا في الهند لحين اتخاذ ترتيبات بديلة"، ولم يحدد البيان طبيعة المشكلات التي تواجهها الطائرة.



وكان ترودو قد وصل إلى الهند الجمعة لحضور اجتماع قادة مجموعة العشرين، ومن المفترض أن يعود إلى كندا اليوم بعد وضع إكليل من الزهور على ضريح المهاتما غاندي الذي يقف وراء استقلال الهند، ولكن مشكلة تقنية أرغمته على البقاء ليلة إضافية.



وذكرت شبكة "سي تي في" الكندية أن الطائرة من نوع «"أيرباص"، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها صعوبات، ولم يلقَ حضور ترودو قمة مجموعة العشرين تغطية إعلامية واسعة مقارنة مع نظرائه من مجموعة السبع، وجرت الزيارة في جو متوتر بين كندا والهند.



وتتهم نيودلهي أوتاوا بأنها تغض النظر عن أنشطة قوميين من السيخ المتطرفين يسعون إلى إقامة دولة خاصة بالسيخ في شمال الهند.