لحظة وقوع انفجار ضخم في جبل عطان بصنعاء

انفجار كبير:





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إطلاق الصواريخ الباليستية:





هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار





أظهر مقطع فيديو وقوع انفجار ضخم في جبل عطان بالعاصمة اليمنية "صنعاء".ووقع انفجار كبير في صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، وعقب الانفجار شوهدت ألسنة النيران والدخان تتصاعدن من على جبل "عطان" بمديرية السبعين.ولم تعرف أسباب الانفجار، لكن جبل "عطان" يعد من المناطق الاستراتيجية التي تتخذها مليشيا الحوثي لتخزين السلاح، وتتمركز فيه ألوية الصواريخ التابعة للجماعة.وتستخدم جماعة الحوثي هذا الجبل في إطلاق الصواريخ الباليستية على الكيان الصهيوني، وأعلنوا في وقت سابق أنهم أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه مدينة إيلات.وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن الإطلاق جاء "بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بطائرات مسيرة على نفس الأهداف".كان جيش الاحتلال أعلن أن منظومته للدفاع الجوي "أرو - السهم"، اعترضت صاروخًا "في منطقة البحر الأحمر"، وأنه لم يعبر الحدود إلى الأراضي المحتلة.في الأسابيع الأخيرة، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدة هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد الكيان الصهيوني وحذروا من حدوث المزيد من الهجمات.من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش يراقب هذا الأمر جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة التي يهددها الحوثيون منذ سنوات.