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حريق هائل في محطة للغاز المنزلي بعاصمة عربية

حريق اليمن
حريق اليمن
أ أ
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اندلع حريق هائل في محطة لتعبئة الغاز المنزلي قرب العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس الأحد.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو وقالوا إن المحطة تابعة لأحد التجار في ضواحي العاصمة.

حريق هائل في اليمن


وذكرت مواقع إخبارية يمنية أن حريقا هائلا اندلع في محطة لتعبئة الغاز المنزلي، مساء اليوم الأحد، قرب "جولة اية" بالعاصمة.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني اليمني لموقع "26 سبتمبر نت" بأن رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة وسط صعوبة في الوصول بسبب كثافة النيران وتواجد قاطرات محملة بالغاز ويجري العمل على إخراجها .

من جهتها، أفادت مصادر طبية بوصول مصاب إلى أحد المستشفيات وسط توقعات بتزايد أعداد الإصابات جراء الحادثة.


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