قصف متواصل.. الاحتلال يدمر 13 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة

أ أ

وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية دمار نحو 13 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وذلك خلال قصفه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ12 على التوالي.



وزارة الأشغال الفلسطينية اضافة اعلان

وأفادت وزارة الأشغال الفلسطينية اليوم، أن الدمار شمل البنية التحتية والمدارس والمؤسسات العامة، من بينها أكثر من 50 مؤسسة إعلامية وصحفية، بالإضافة إلى تدمير المنازل التي على إثرها بات مئات الآلاف الفلسطينيين بدون مأوى.

من جانبها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم، من بينهم 400 ألف يتواجدون في مراكز الإيواء التي تعاني نقصاً شديداً في الغذاء والماء.



طائرات لااحتلال

في السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال ، اليوم، محيط مستشفى القدس بتل الهوا في مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات عنيفة على محيط مستشفى القدس الذي تلقى أوامر إخلاء من الاحتلال تمهيداً لقصفه.

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية, أن شاباً استشهد مساء اليوم، في قرية جماعين بنابلس، شمال الضفة الغربية متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في وقت سابق اليوم.