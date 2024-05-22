نيزك عملاق يضيء سماء القارة العجوز بالضوء الأزرق

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تناقلت وسائل إعلام لقطات لمقطع فيديو يظهر نيزكا عملاقا في سماء البرتغال وإسبانيا، ليلة السبت الماضي، والذي أبهر الملايين بكرة نارية زرقاء.



نيزك يضيء سماء أوروبا:

نيزك عملاق في أمريكا:

معلومات عن النيزك:

وشوهد النيزك وهو يتدفق عبر الغلاف الجوي، ويضيء السحب بلون أزرق، مشابه لإضاءة نيون ساطعة، 7 ثوان تقريبا.ونقلت عن وكالة الفضاء الأوروبية أن النيزك يبدو أنه قطعة من مذنب انفصل، وقفز إلى الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع نحو 60 كيلومترا.فيما تلقت السلطات تقارير عن سقوط جسم من السماء في مدينة فيسيو، ولكنها لم تتمكن من تحديد موقع تحطم محتمل أو تحديد ما إذا كان أي من النيزك قد سقط على الأرض.وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية بأنه من غير المرجح أن تصل أي قطعة من النيزك إلى الأرض.وفي وقت سابق كشف العلماء والباحثون الأمريكيون معلومات عن "جسم غامض" تحطم في ولاية تكساس الأمريكية، وأكدوا أن هذا الجسم هو نيزك سقط بالقرب من ماك ألين.وقالت عدة مؤسسات أمنية وتابعة للشرطة حينها، إنها تلقت مكالمات من السكان الذين سمعوا ما بدا وكأنه انفجار بعد الساعة الخامسة مساءً بتاريخ 15 فبراير، حيث دخل النيزك المجال الجوي للأرض بسرعة تقدر بنحو 27000 ميل في الساعة.وبدورها، شاركت جمعية النيزك الأمريكية، التي تجمع وتنشر معلومات حول مشاهدات النيزك في أمريكا، صورة النيزك بعد هبوطه في تكساس.وغالبًا ما تتفتت النيازك إلى شظايا خلال اختراقها الغلاف الجوي للأرض، ويبدو أن هذا النيزك فعل ذلك على ارتفاع 21 ميلًا، حيث قدرت "ناسا" حجم النيزك بنحو قدمين قبل تفتته.