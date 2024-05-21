الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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محتجون يمنعون بلينكن من التحدث ويقاطعون كلمته 4 مرات متتالية

بلينكن
بلينكن
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قاطع محتجون غاضبون من سياسة البيت الأبيض فيما يتعلق بقطاع غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 4 مرات متتالية.اضافة اعلان

محتجون يقاطعون بلينكن

وتشهد الولايات المتحدة معارضة شديدة لساسة البيت الأبيض التي يتبعها في الصراع الفلسطيني الصهيوني.
هذا وخرجت مظاهرات في أكثر من 80 حرما جامعيا في الولايات المتحدة، بدءا من "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا وامتدت إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
كما استقال عدد من الموظفين في وزارات أمريكية مختلفة احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة.

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