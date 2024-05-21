صدمة وحزن في مصر.. انقلاب حافلة في النيل ووفاة 15 امرأة على الأقل(فيديو)

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سادت حالة من الحزن والصدمة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تأكد وفاة 15 امرأة غرقاً، بعد سقوط حافلة كانت تقلهم في نهر النيل.



وفاة 15 فتاة:



صرف 200 ألف لأسرة كل متوفى:





المنوفية شهداء لقمه العيش وفاة 15 فتاة غرقا في نهر النيلالمنوفية pic.twitter.com/OCMOp0Bi5V May 21, 2024

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد كشفت التحريات الأولية، أن الحادث نتج عنه 15 حالة وفاة، وتم استخراج 3 جثث منهم حتى الآن، وتجرى عمليات التحريات من قبل رجال المباحث، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.وسقطت السيارة التي كانت الفتيات تستقلها، أثناء محاولة عبور نهر النيل عبر معدية تسمى "معدية أبو غالب".من جانبه أمر حسن شحاتة وزير العمل في مصر، مديرية عمل محافظة الجيزة بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميكروباص مُحمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية الرياح البحيري "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر بالمحافظة، مما تسبب في عددِ من الوفيات والمُصابين وإرسال تقرير مُفصل بتفاصيل الحادث.كما وجه بالتنسيق مع الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، لبحث إمكانية صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل مُتوفي و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير، استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، مُؤخرًا لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.