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صحيفة تواصل الالكترونية

"الداخلية العراقية" تكشف سبب حريق قاعة الحمدانية وسقوط عشرات الضحايا

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حريق قاعة الأفراح بالعراق
أ أ
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كشفت وزارة الداخلية العراقية، أن التقرير الأولي لحادثة الحمدانية يشير إلى أن الأمر ليس جنائيًا، وإنما فقدانٌ لإجراءات السلامة.

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استخدام الألعاب النارية سبب الحريق

وأوضحت في بيان لها، أن التحقيقات الأولية تؤكد أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة.
وأكدت أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.


مالك قاعة الحمدانية هرب إلى كردستان

ولفت قائد عمليات نينوى، إلى أن استخدام الألعاب النارية داخل قاعة الحمدانية هو سبب الحريق، مبينًا أن فرق الدفاع المدني أنهت عملها في قاعة الحمدانية ولا جثث متبقية، مؤكدًا أن مالك قاعة الحمدانية هارب إلى إقليم كردستان ونعمل على ضبطه.


 توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن القاعة

وأكد أنه تم توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وأن الكثير من حالات الإصابة بحريق الحمدانية ناتجة عن التدافع والاختناق.


فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حريق الحمدانية

وقال الرئيس العراقي إنه أكد على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات حريق الحمدانية في محافظة نينوى، لافتًا إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل عملها في قاعة الأفراح في محافظة نينوى.
يأتي هذا في وقت أفادت فيه المعلومات الأولية لبعثة الأمم المتحدة بالعراق أن حريق الحمدانية مأساة هائلة ونشعر بالصدمة بسبب الخسائر الفادحة.

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